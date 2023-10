Heißer Weltrekordversuch In Dauban soll höchstes Schwedenfeuer der Welt brennen

Hauptinhalt

Das Schwedenfeuer hat eine lange Geschichte: Schwedische Soldaten sollen es vor etwa 400 Jahren im Dreißigjährigen Krieg erfunden haben, um sich das Holen von Brennholz zu ersparen. Ihre Baumfackeln brannten lange und zuverlässig. Allerdings waren sie längst nicht so hoch, wie die, die jetzt in Dauban angezündet werden soll: Mit mehr als 30 Metern Höhe soll es das höchste Schwedenfeuer der Welt werden. Wie zündet man so etwas an?