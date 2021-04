Polizei rätselt Wem gehört das Sportboot auf dem Bärwalder See?

Die Wasserschutzpolizei in der Oberlausitz sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin eines gelben Sportbootes. Das Boot vom Hersteller Zeus befindet sich nach Polizeiangaben seit Oktober 2020 an der Marina Klitten im Bärwalder See. Der Eigentümer sei nicht bekannt, hieß es. Nachdem das Boot eine Weile an einer nicht vermieteten Liegestelle gelegen habe, sei es durch den Hafenmeister ans Ufer gebracht worden.