Der Deutsche Werberat hat zum zweiten Mal in diesem Jahr sechs Öffentliche Rügen wegen sexistischer Werbung ausgesprochen. Eine Rüge ging an die Firma Rohstoff-Recycling Gebrüder Gubisch GmbH aus Zittau. Bei deren Fahrzeugwerbung ist den Angaben zufolge eine Frau in Dessous und Hut abgebildet, die sich mit einer Zigarette in der Hand auf einer Couch räkelt und lasziv in die Kamera blickt. Der zugehörige Werbeslogan lautet: "Zu alt? Zu verbraucht? Zu abgeledert? - Wir entsorgen fast alles - auch Ihre ALTE (Couch:-)". Das Wortspiel verstärke den herabwürdigenden Eindruck, urteilte der Werberat. Außerdem stehe die Werbung in keinem Zusammenhang mit der Dienstleistung.