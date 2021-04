Das Wetter hat in diesem Jahr mitgespielt: Feucht und kühl war es, ideal für den jungen Baumnachwuchs. Seit Ende Februar forsten Mitarbeiter der Leag die Rekultivierungsflächen der Lausitzer Tagebaue auf. 900.000 Bäume haben sie in die Kippenböden gebracht, unterstützt von regionalen Landwirten, sagt Leag-Sprecher Torsten Schirmer. Alles erfolge nach einem genauen Plan, abgestimmt auf die Bodenbeschaffenheit.

Damit die jungen Bäume gute Startbedingungen haben, werden die Böden unter anderem durch Düngung und Kalkung aufgewertet: "Wir haben es hier oft mit Kippenböden zu tun, die arm an Nährstoffen sind und schlecht Wasser halten", erklärt Leag-Revierförster Swen Andrick. Damit würden am besten einheimische Baumarten wie Kiefer, Birke und Zitterpappel zurechtkommen. Auf den besseren Böden fänden verschiedene Eichenarten, Hainbuche oder Linde Platz. Dazu kämen an den Waldrändern verschiedene Straucharten.