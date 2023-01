Skifahren Treten für den Wintersport in Waltersdorf

In Waltersdorf an der Lausche haben am Mittwoch rund 100 Skifahrer den Abfahrtshang auf althergebrachte Weise präpariert. Wenn das Wetter so bleibt, kann am Sonntag der große Lift in Betrieb gehen.