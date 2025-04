Was sind "Marktschwärmer"? Die Marktschwärmer sind ein Netzwerk regionaler kleiner Produzenten von Lebensmitteln und deren Kunden. Die Kunden können über eine Online-Plattform bei ihnen bestellen und ihre Ware einmal wöchentlich an einem zentralen Punkt abholen.



In Deutschland gibt es bereits mehr als 90 lokale Marktschwärmereien, unter anderem in Görlitz, Zittau, Hoyerswerda und Dresden.