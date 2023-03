Wölfe sollen in Weißwasser in der Oberlausitz eine Hündin gerissen und Teile des Kadavers gefressen haben. Das Tier war am vergangenen Freitag bei einem Spaziergang im Wald verschwunden. Experten vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gingen am Montag mit hoher Wahrscheinlichkeit von Wölfen als Angreifer aus.