In einem Mehrfamilienhaus in Niesky hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Görlitz am Donnerstag mitteilte. Ein 23 Jahre alter Bewohner wurde von den Beamten in der Nähe des Hauses angetroffen und festgenommen. Er stand offenbar unter Rauschgifteinfluss. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.