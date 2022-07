Daubaner Wald 15 tote Tiere nach möglichem Wolfsangriff, etliche Schafe und Ziegen noch vermisst

Nach dem mutmaßlichen Wolfsangriff in der Nähe von Dauban im Landkreis Görlitz sind 15 tote Schafe und Ziegen gefunden worden. Weitere 40 Tiere konnten inzwischen wieder zusammengeführt werden, wie das Landesumweltamt am Freitagnachmittag mitteilte. Nach weiteren vermissten Tieren der mehr als 100-köpfigen Herde werde noch gesucht.

Die Herde war am Donnerstagmorgen von einer Weide ausgebrochen. Der Besitzer hatte den Verlust von 100 Tieren gemeldet. Außerdem seien auf der eingekoppelten Weide ein totes und ein verletztes Tier gefunden worden. Das tote Schaf wurde inzwischen von einem Rissgutachter untersucht. "Das Tier hatte eine Bisswunde, wie sie große Caniden verursachen", so das Landesumweltamt. "Als Caniden bezeichnet man die Familie der Hundeartigen, zu der auch Wölfe gehören."



Am Freitag werde ein Rissgutachter erneut vor Ort sein, um die anderen Tiere in Augenschein zu nehmen und endgültig Klarheit zu schaffen. "Warum die Herde ausgebrochen ist, bleibt weiterhin unklar. Sie war von zwei Herdenschutzhunden bewacht worden. Die Mindestkriterien für den Herdenschutz waren erfüllt", so die Behörde.