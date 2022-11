Und plötzlich knurrte es aus dem Gulli - ein Spaziergänger war am Freitagvormittag mit seinem Hund im Neißenauer Ortsteil Deschka unterwegs, als die beiden ein merkwürdiges Geräusch hörten. Der Hund bekam wohl einen Geruch in die Nase und begann an dem offenen Gulli zu schnuppern - und wurde angeknurrt.

Der Wolf musste aus einem etwa zweieinhalb Meter tiefen Schacht befreit werden. Bildrechte: Anja Leuschner/ Polizeidirektion Görlitz