Verkehrsunfall Wolf von Auto in Niesky überfahren

Ein Wolf ist am Freitagmorgen im Landkreis Görlitz überfahren worden. Das Tier war im Nieskyer Ortsteil See plötzlich über die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer konnte den Zusammenprall demnach nicht verhindern. Der Wolf sei noch in den nahegelegenen Wald gelaufen, wo er verendete. Die Beamten informierten daraufhin die Fachstelle Wolf .

Erst Anfang Februar war in Göda im Ortsteil Storcha ein toter Wolf aufgefunden worden. Es handelte sich dabei um die dreibeinige Wölfin, die mindestens zwei Jahre lang in diesem Gebiet nachgewiesen wurde. "Die Wölfin ist wahrscheinlich in Folge von Revierstreitigkeiten tödlich verletzt worden", hieß es von der Fachstelle Wolf damals. Die meisten Wölfe sterben in Sachsen durch Verkehrsunfälle. "Wolfsterritorien sind oft durch Verkehrsadern zerschnitten, sodass Wölfe bei ihren Wanderungen regelmäßig Straßen überqueren müssen. Besonders betroffen sind unerfahrene Welpen, die die Gefahren des Verkehrs nicht kennen oder falsch einschätzen", erklären Sachsens Wolfsexperten dazu.