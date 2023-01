Bekannt ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen, dass bei der Tankstelle unweit der Stadtbrücke, die Görlitz und Zgorzelec verbindet, seit dem 9. Januar Arbeiten an einem unterirdischen Tank liefen. Die Explosion ereignete sich kurz vor Abschluss der Arbeiten am 20. Januar gegen Mittag. Zu dem Zeitpunkt befand sich ein Mann im Inneren des Tanks und hantierte vermutlich mit einem Schweißgerät.

Die Wucht der Detonation war so heftig gewesen, dass der Körper des Mannes aus dem Tank geschleudert wurde und auf das Dach des Tankstellengebäudes fiel. Zwei weitere Arbeiter erlitten Brandwunden. Einer wurde mit schweren Atemwegs- und Körperverbrennungen in ein Spezialkrankenhaus nach Posen gebracht. Der andere Mann liegt mit etwas weniger gravierenden Verletzungen ebenfalls in einem Krankenhaus.