Gefälschte Waren zu einem Betrugswert von mehr als drei Millionen Euro sind bei zwei Zollkontrollen entdeckt worden. Wie das Hauptzollamt Dresden am Montag mitteilte, hatten Mitarbeiter bereits am 1. August am Zollamt in Dresden einen aus der Türkei kommenden Lkw kontrolliert. Hier hatte es Ungereimtheiten bei den Frachtpapieren gegeben. Auf der Ladefläche entdeckten die Kolleginnen und Kollegen dann verschiedene Tüten mit Kleidungsstücken. Es stellte sich heraus, dass es sich um Plagiate von zwölf namhaften Markenherstellern handelte.