Bahnreisende zwischen Niesky und Görlitz müssen sich vom heutige Montag an bis zum 25. September auf Fahrplanänderungen einrichten. Wie die Ostdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft (Odeg) mitteilte, fallen die Züge der Linie RB64 zwischen Görlitz und Niesky aus. Es fahren stattdessen Ersatzbusse. Laut Odeg werden zwischen Niesky und Kodersdorf Gleise erneuert.

Die Ersatzbusse halten den Angaben zufolge in der Nähe der Bahnhöfe an den regulären Haltestellen des Regionalverkehrs. Zur Verbesserung der Anbindung von Kodersdorf werde dort die Haltestelle "Kodersdorf Gerichtskretscham“ zusätzlich bedient. Die Fahrpläne des Schienenersatzverkehrs mit längeren Fahrzeiten seien in den Auskunftsystemen der Deutschen Bahn sowie des Verkehrsverbundes ZVON hinterlegt, hieß es.



Behinderungen gibt es wegen eines Kabeldiebstahls weiterhin auf derselben Regionalbahnlinie zwischen Görlitz und Zittau. Dort fahren im Abschnitt Görlitz - Hagenwerder Ersatzbusse.