Im polnischen Radomierzyce (Radmeritz) bei Görlitz steuern Oberlausitzer gerne eine rustikale Speisegaststätte an. Das "Rancho Grillhouse" unweit des Berzdorfer Sees lockt mit polnischen und amerikanischen Spezialitäten und hat sich aber auch auf die deutschen Gäste eingestellt. So wurde zum Jahreswechsel gebratene Ente samt Preiselbeeren, mit Klößen und Rotkraut serviert.

Der erste Eindruck der Ruhe täuscht: Die polnische Gaststätte bei Görlitz nahe des Berzdorfer Sees wird von Polen und Deutschen gut besucht. Die Corona-Pandemie spielt hier, wie in vielen anderen Gaststätten im polnischen Zgorzelec kaum eine Rolle. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Während in Görlitz Kontaktbeschränkungen gelten, Maskenpflicht und G-Regeln eingehalten werden müssen, ist davon im Grillhouse nichts zu spüren. Viele Tische sind mit polnischen Familien besetzt. Es sind aber auch zahlreiche Oberlausitzer darunter, wie die Kennzeichen auf dem Parkplatz davor verraten.

Kleine Aufkleber erinnern an Corona

Ohne Masken betreten drei deutsche Paare mit ihren Kindern den Gastraum. Wenig später tollen die Kinder zusammen mit ihren polnischen Altersgenossen durch den Gastraum. Die befreundeten Familien aus Görlitz und Hoyerswerda genießen diese Ungezwungenheit: "Es ist einfach schön hier, ohne das ganze Corona-Hickhack." Ihre Namen möchten sie allerdings nicht preisgeben.



Wenig später kommt eine polnischen Familie mit zwei Kindern. Alle, auch die Kleinkinder, tragen Masken. Erst nachdem alle am Tisch Platz genommen haben, wird der Mund-Nasenschutz abgenommen. Ihre Mutter achtet offenbar darauf. Die Kinder dürfen den Tisch auch nicht verlassen. Auch den Abstand zu anderen Gästen beachtet diese Familie.

Die sogenannte "Kneipenmeile" am polnischen Neißeufer. Dort geht das öffentliche Leben - auch in den Gaststätten - trotz der Pandemie ohne spürbare Einschränkungen weiter. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Wie überall treffen im Grillhouse zwei unterschiedliche Auffassungen über Corona aufeinander. Wie meist im polnischen Zgorzelec, tragen auch hier die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Hauses keine Mund-Nasenbedeckung. An Corona erinnert nur im Flur ein kleiner Aufkleber, der auf die Maskenpflicht aufmerksam macht.

Zwei Welten im Grenzgebiet

Die Europastadt Görlitz Zgorzelec wird nicht nur durch den Grenzfluss Neiße getrennt, sondern auch durch die Corona-Pandemie. Das hat auch Kaszja Wasilewska aus Zgorzelec hautnah erfahren. Über Silvester war sie mit einer Freundin in ihrer Heimat unterwegs. Gemeinsam mit ihren Kindern genossen sie die Freizügigkeit in Polen: "In Polen ist es wie im Paradies. Kommt man auf die deutsche Seite gibt es nur noch Beschränkungen."

An jeder Gaststätte in Görlitz sind die Corona-Regeln sichtbar. Zudem sind die Öffnungszeiten vieler Gastronomen eingeschränkt. Deshalb genießen viele deutschen Gäste die Freiheiten im polnischen Nachbarland. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Die junge Frau hat vor einigen Monaten - trotz Corona - den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und in der Görlitzer Altstadt einen Souvenir- und Geschenkeladen eröffnet. Ihre Kunden sind meist Touristen. Und die kommen auch aus Polen.

Als zwei junge Männer ihren Laden betreten wollen, fragt sie diese sofort nach dem Impfstatus, denn in Görlitz gilt 2G: geimpft oder genesen. Die beiden Männer entpuppen sich als Breslauer, die ohne Impf- bzw. Testnachweis unterwegs sind. Damit dürfen sie das Geschäft nicht betreten. Für Kasja Wasilewska eine schwierige Situation: Es sind Landsleute und sie benötigt jeden Euro, denn zahlende Touristen sind derzeit nicht nur in Görlitz rar. Am anderen Neißeufer in Zgorzelec seien sie mit so einem Unsinn nicht behelligt worden, schimpft einer der Männer.

Im polnischen Zgorzelec sucht man solche Hinweisschilder vergebens. Nur manchmal erinnern kleine Aufkleber an das Tragen von Masken. Zwei Corona-Welten in einer Europastadt. Bildrechte: MDR/Uwe Walter



Das bestätigen auch einige Görlitzer: Selten werde in Zgorzelec nach einem Impfnachweis gefragt. Und wenn, gab es anschließend keine Kontrolle.

Das ist doch eine Europastadt. Die Görlitzer kaufen bei uns in Polen ein und die Polen hier in Deutschland. In Zgorezelec achtet kaum jemand darauf, ob man Maske trägt oder nicht und hier wird derart streng kontrolliert. Kasja Wasilewska Geschäftsinhaberin

Einheitliche Corona-Regeln sollte es in der deutsch-polnischen Europastadt Görlitz Zgorzelec geben, meint die Geschäftsfrau Kaszja Wasilewska. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Ähnlich äußert sich vor dem Geschäft ein schick angezogene Dame aus Zgorzelec. Sie ist sichtlich verärgert: "Was die hier von mir wollen! Da habe ich gesagt, dann kaufe ich eben nichts mehr hier!"

Pro und Kontra

Eine ältere Polin betritt das Geschäft, mit Maske und sie präsentiert sofort ihren Impfnachweis auf ihrem Mobiltelefon.

Auch bei polnischen Kunden lösen diese Regeln unterschiedliche Reaktionen aus. Manche akzeptieren die Vorgaben, andere lehnen sie ab. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Die Polin war über die Altstadtbrücke von Zgorzelec nach Görlitz gekommen. Sie hat Verständnis für die strengen Corona-Maßnahmen auf der deutschen Seite. Sie kann nicht verstehen, warum sich so viele Menschen nicht gegen das Covid-19-Virus impfen lassen wollen: "Wenigstens zum Wohle der Allgemeinheit sollte man sich impfen lassen. Wir leben nun mal nicht alleine auf dieser Welt sondern alle zusammen."

Ich fühle mich auf keinen Fall mit den Impfgegnern solidarisch, denn wir wurden als Kinder ja geimpft um gesund zu bleiben und lange zu leben. Warum soll da jetzt plötzlich etwas Schlimmes dahinterstecken? Polnische Kundin Görlitz

Der Görlitzer Christkindelmarkt lockte in den vergangenen Jahren immer zahlreiche Touristen an. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Markt zum zweiten Mal abgesagt. In der Altstadt waren in den vergangenen Tagen nur wenige Menschen unterwegs.

Da hilft nur noch beten

Für Alfred Theisen als Unternehmer, Veranstalter und Reiseanbieter ist die Corona-Pandemie ein Riesenproblem. Nicht nur das er viele Veranstaltungen und Reisen absagen musste.

Volle Lager und keine Kunden: Die Corona-Pandemie verursacht Sorgenfalten beim Inhaber. Nur 500 Meter weiter auf dem polnischen Neißeufer gibt es für Ladenbesitzer nicht so strenge Corona-Auflagen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Theisen hat sich in seinem Görlitzer Ladengeschäft auf Waren aus Schlesien spezialisiert. Er bietet u.a. Bücher, Karten, Bunzlauer Keramik und Glas aus dem Riesengebirge an. Wie er über die strengen Corona-Maßnahmen denkt, will der Unternehmer nicht sagen.

Das ist eine unglaubliche Katastrophe. Wir haben sehr viel eingekauft und jetzt kann ich nur noch beten, dass ich meine Waren irgendwann loswerde. Alfred Theisen Görlitzer Geschäftsmann

Damit hat Alfred Theissen in Görlitz mit den Menschen auf der polnischen Seite der Neiße offenbar etwas gemeinsam. Vor allem im Landkreis Zgorzelec seien sehr viele Menschen davon überzeugt, dass allein Gott entscheide, wer sich mit dem Corona Virus ansteckt und wer nicht. So hört man immer wieder: "Wir Menschen hätten auf Corona sowieso keinen Einfluss."