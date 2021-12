Hilse soll bei einer Demonstration der sogenannten Querdenken-Bewegung im November 2020 Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Es geht dem Zeitungsbericht zufolge um einen Vorfall am Rande einer Demonstration zur Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz am 18. November 2020 in Berlin. Polizisten hatten Hilse wegen seines fehlenden Mundschutzes angesprochen. Hilse sagte damals in einem von seiner Fraktion verbreiteten Video, er habe ein ärztliches Attest bei sich getragen, das ihn von der Maskenpflicht entbinde. Die Polizei habe jedoch moniert, dass darin keine konkrete Krankheit aufgeführt sei. Als er dann ein Video habe machen wollen, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.