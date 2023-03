Gewerkschaft Betriebsrat: Kein Stellenabbau bei Alstom in Görlitz und Bautzen

Begleitet von heftigen Protesten der Belegschaft hat die IG Metall in den zurückliegenden Wochen mit der Alstom-Geschäftsführung verhandelt, um in Bautzen und Görlitz mehr als 500 Arbeitsplätze zu retten. Der Konzern wollte ursprünglich die Jobs in Ostsachsen streichen. Am Sonnabend kam am Verhandlungstisch eine Einigung zustande.