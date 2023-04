Der Filmpalast Bautzen verkauft an diesem Sonntag seine Kinosessel. Denn der Saal 1 wird ab nächster Woche renoviert und bekommt neue Kinosessel, wie Sibylle Schramm vom Filmpalast-Team MDR SACHSEN erklärt. Demnach findet der Verkauf der 200 roten Sitzmöbel ab 10 Uhr statt. Pro Stück soll das ausrangierte Gestühl 20 Euro kosten. Nach dem Kauf eines Sessels werde dieser sofort ausgebaut. Die Rückenlehne, die Sitzfläche und die Armlehnen könne man einzeln transportieren, so Schramm.

"Es werden keine Reservierungen entgegengenommen", sagt Sibylle Schramm. Kaufinteressenten sollten sich demnach am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr am Kino einfinden. Für Kinomitarbeiter Sebastian Kniep sind die ausrangierten Sessel ein Stück Kindheitserinnerung und "Nostalgie pur", wie er sagt. Er sei damit aufgewachsen. "Man macht den Sitz runter, setzt sich auf das schöne weiche Polster. Man sitzt wie in einem Thron, habe ich das Gefühl", so Kniep.