Erstmals feiern Christen in der Lausitz einen gemeinsamen Kirchentag. In Görlitz werden am Wochenende tausende Besucher erwartet, die rund 150 Veranstaltungen erleben können, sagte die Löbauer Superintendentin Antje Pech. Auf dem Programm unter dem Slogan "Von Wegen" stehen kirchliche und gesellschaftspolitische Themen, darunter auch der Strukturwandel in der Lausitz. Es soll aber auch um Musik, Ökumene, Bildung, Diakonie, Geistliches Leben, Familie und Jugend gehen.