Biosphärenreservat Knoblauchkröten erobern Oberlausitz

Hauptinhalt

Sie ist wieder da! An den Amphibienfangzäunen in Wartha in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft haben Naturschützer bislang mehr als 19.000 Frösche, Kröten und Lurche registriert. Vor allem die Knoblauchkröten halten die Helfer im Unesco-Biosphärenreservat auf Trab.