Begleitausschuss befürwortet weitere 13 Vorhaben in der Lausitz

Der Bund fördert die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen mit millionenschweren Hilfpaketen. Welche Projekte für die Fördermittel in Frage kommen, soll in den Regionen mibestimmt werden. Nach klaren Regeln entscheiden Bund und Land dann, was wirklich gefördert wird. Am Mittwoch wurden ihnen weitere förderwürdige Projekte vorgeschlagen.