Doch die Erzählung war einmal eine ganz andere: Die Milliardenhilfen des Staates, so las und hörte man noch 2020, sollen neue Jobs in die Lausitz bringen. Denn mit dem Kohleausstieg drohe Arbeitslosigkeit. Stimmig sei die Geschichte schon damals nicht gewesen, sagt der Wirtschaftsforscher des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo), Joachim Ragnitz. Er blickt auf die Alterststruktur der Lausitzer Kumpel. "Ein Großteil ist in einem Alter, der bis 2038 in den Ruhestand geht." Ragnitz merkt auch an, dass bei dem, "was jetzt neu geschaffen wird, kein Braunkohlekumpel je einen Job finden wird. Wir machen da die Astrophysik. Da wird keiner, der früher im Tagebau gearbeitet hat, hinwechseln können."