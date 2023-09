Die Europäische Kommission will neue Grenzwerte für Feinstaub festlegen und das Parlament darüber abstimmen lassen. Das würde für Sachsen bedeuten, dass jeder vierte Bewohner des Freistaats in Gebieten lebt, in denen die Luft zu hoch mit Feinstaub belastet ist. Das betrifft vor allem Menschen in Ostsachsen, hat eine Recherche des MDR ergeben. Bundesweit folgt Sachsen damit auf Platz drei hinter Berlin und Nordrhein-Westfalen.