Die Lausitz will europaweit Vorreiter werden in Sachen erneuerbare Energien. Ziel ist es, 100 Prozent emmissionsarm zu produzieren. Dafür steht das Europäische Pionierprojekt "Zero Net Valley". Ein Konzept haben am Dienstagabend Vertreter aus Sachsen und Brandenburg symbolisch bei der EU-Kommission in Brüssel präsentiert. Wie Sachsens Europaabgeordneter Matthias Ecke MDR SACHSEN sagte, ging es darin nicht nur um die Produktion von "Grünem Strom".