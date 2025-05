Bereits in den ersten Monaten hätte die Überwachung positive Wirkung gezeigt, so die Leag. So sei die Anzahl der Diebstähle im Winterhalbjahr 2024/2025 deutlich zurückgegangen. „Nach unserer Schätzung hat sich das Diebstahlaufkommen um etwa 75 Prozent senken lassen“, so Johannes Bieder, Koordinator des Unternehmensschutzes der Leag.