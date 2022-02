Ärzte aus der Oberlausitz möchten Patienten in Notfällen besser versorgen. Mit Hilfe einer "Lebensretter-App" sollen professionelle Ersthelfer in der Nähe alarmiert werden. Sie können mit der Reanimation und Notfallversorgung schneller beginnen, als das regulären Kräften meist möglich wäre. "Bis der Rettungsdienst eintrifft – in Großstädten sieben bis neun Minuten nach dem Notruf, auf dem Land, wie bei uns in Ostsachsen, wesentlich später – sind die Überlebenschancen nur noch minimal", erklären die Projektinitiatoren und Ärzte Radovan Novák und Karolin Lust sowie der Ingenieur Stefan Schumann. "Wir möchten die Lebensretter-App in Ostsachsen einführen und somit die Überlebenschance nach einem Herz-Kreislaufstillstand deutlich verbessern". Ersthelfer, die in fünf Minuten vor Ort sind und reanimieren, könnten die Überlebenschancen verdoppeln bis vervierfachen.