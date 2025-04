In Sachsen sind aber bisher keine Beschränkungen oder Verbote bekannt. Wie die Landratsamtsämter in Bautzen und Görlitz MDR SACHSEN am Mittwoch mitteilten, gibt es zu Osterfeuern derzeit keine Allgemeinverfügungen. Zuständig seien damit die Ortspolizeibehörden in Städten und Gemeinden.