In der Oberlausitz waren zwischen Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz am Ostersonntag insgesamt rund 1.300 sorbische Osterreiter unterwegs. Es gab neun Prozessionszüge - durch mehr als 30 Orte.

Der größte Prozessionsritt in der Oberlausitz wurde am Vormittag in Wittichenau gestartet. Mehr als 400 bunt geschmückte Pferde und Reiter im feinen Zwirn zogen in Richtung Ralbitz. Tausende Menschen hatten sich auf dem Marktplatz und in den engen Gassen eingefunden, um das Spektakel mitzuerleben.