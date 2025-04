Wittichenau-Ralbitz/Ralbitz-Wittichenau: Die größte Osterprozession beginnt bereits 09:15 Uhr. Ralbitz erwartet die Reiter aus Wittichenau um 12:15 Uhr, während die Ralbitzer Reiter zu dieser Zeit in Wittichenau eintreffen. Ca. 15 Uhr treten die Prozessionen den Heimweg an und kehren um 18 Uhr zurück.

Bautzen-Radibor: Die Prozession aus Bautzen ist allein unterwegs. 10:30 Uhr startet sie an der Bautzner Frauenkirche und trifft 12:15 Uhr in Radibor ein. 14:45 Uhr begeben sich die Reiter auf den Rückweg nach Bautzen, wo sie 16:30 Uhr am Dom St. Petri wieder ankommen.

Radibor-Storcha/Storcha-Radibor: 11:45 Uhr beginnt der Ausritt in Radibor und Strocha. 13:45 Uhr trifft die Prozession aus Radibor in Storcha ein und die Prozession aus Storcha in Radibor. Nach einer Mittagsrast begeben sich die Reiter 15:30 Uhr auf den Heimweg. 17:30 Uhr kehren sie in ihre jeweiligen Gemeinden zurück.

Nebelschütz-Ostro/Ostro-Nebelschütz: Um 12 Uhr machen sich beide Prozessionen auf den Weg und erreichen 14 Uhr ihr Ziel. Die Osterreiter aus Nebelschütz verweilen für eine Mittagsrast in Ostro und die Reiter aus Ostro in Nebelschütz, bis sie sich 15:30 Uhr auf den Heimweg begeben. 17:30 Uhr werden sie in ihren Heimatgemeinden zurückerwartet.

Crostwitz-Panschwitz/Panschwitz-Crostwitz: Die Reiter in Croswitz starten 12:15 Uhr und kommen 14:30 Uhr in Panschwitz an. 12:45 Uhr reitet die Prozession in Panschwitz aus. Sie wird 15 Uhr in Crostwitz erwartet. Ab 17 Uhr werden die Reiter wieder in ihren Heimatgemeinden erwartet.

Zwei Prozessionen haben zusätzliche Besonderheiten.

Ostritz-Kloster St. Marienthal: Die Osterreiter aus Ostritz bitten um gutes Wachstum der Saat auf den Feldern und werden daher "Ostersaatreiter" genannt. Der Ritt aus Ostritz beginnt 13 Uhr. Ziel ist der Klosterhof St. Marienthal, welcher 13:45 Uhr erreicht wird. 16 Uhr endet der Umzug wieder in Ostritz.