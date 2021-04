An der Strecke standen in diesem Jahr nur sehr vereinzelt Zuschauende.

An der Strecke standen in diesem Jahr nur sehr vereinzelt Zuschauende. Bildrechte: xcitepress

Die sorbischen Osterreiter sind am Sonntag wieder in der katholischen Lausitz ausgezogen - unter strengen Corona-Regeln. Hunderte Pferde und Reiter formierten sich bei strahlendem Sonnenschein in Ralbitz bei Bautzen zur Prozession ins rund zehn Kilometer entfernte Wittichenau. Aufgrund der Corona-Pandemie waren in diesem Jahr Negativ-Test und Maske Pflicht.

Entlang des Zuges standen nur wenige Schaulustige aus der Umgebung. Zeit und Strecken der Prozessionen waren anders als sonst üblich nicht vorab bekannt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Reiter mussten Maske tragen, wenn sie nicht im Sattel sitzen - Beten und Singen auf dem Pferderücken ging auch ohne. Beim höchsten christlichen Fest ziehen die Osterreiter in der katholischen Lausitz alljährlich von Dorf zu Dorf. In Frack und Zylinder verkünden sie traditionell am Ostersonntag auf festlich geschmückten Pferden in neun Prozessionen die Botschaft von der Auferstehung Christi. Das Spektakel wird in der Regel von Tausenden Zuschauern beobachtet, darunter viele Touristen.