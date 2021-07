Heinecke, Geschäftsführer des Instituts für Angewandte Informatik in Leipzig, hat mit seinen Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten die Plattform entwickelt. Ziel ist es, darüber bis Jahresende mehr als 1.000 Parkinson-Erkrankte zu versorgen, sagt er. Parkinsonpatientinnen und -patienten, die das Netzwerk in Anspruch nehmen möchten, können sich bei ihrem Hausarzt, Neurologen oder direkt über die Panos-Internetseite melden.