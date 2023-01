Sorben in Sachsen In Deutschland leben rund 60.000 Sorben, davon etwa 20.000 Niedersorben in der brandenburgischen Niederlausitz und 40.000 Obersorben in der sächsischen Oberlausitz zwischen Kamenz / Kamjenc, Bautzen / Budyšin, Weißwasser / Běła Woda und Hoyerswerda / Wojerecy. Die Rechte der sächsichen Sorben und Sorbinnen sind in der Verfassung des Freistaates Sachsen verankert und dadurch besonders geschützt. So können sorbische Kinder beispielsweise in Bautzen von der Grundschule bis zum Abitur in sorbischer Sprache lernen.