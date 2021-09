Rückzug Thomas Jurk verlässt Bundestag

Hauptinhalt

2014 ist Thomas Jurk zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen, zwei Legislaturen verbrachte er in Berlin im Parlament an der Spree. Nun verabschiedet sich der Görlitzer SPD-Genosse nach drei Jahrzehnten aus der Landes- und Bundespolitik.