Was treibt die jungen Mimen an? Sie finde es "cool" auf der Bühne zu stehen. Man könne den Leuten zeigen, was man wirklich kann, sagte die Achtklässlerin Lucy MDR SACHSEN. Sie spielte mit im Stück "Charlie und die Schokoladenfabrik". Ihre evangelische Mittelschule Gaußig war bereits mehrfach zu Gast beim Schülertheatertreffen und zeigte in diesem Jahr drei Stücke. Finn aus derselben Schule gefällt die Gemeinschaft beim Theaterspielen. Es sei ein wunderbares Gefühl, in den Augen der Zuschauer zu sehen, dass es ihnen gefällt.