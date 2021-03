Mit der Förderung soll die Zukunft zahlreicher aktueller Vorhaben gesichert werden. Weitergeführt wird zum Beispiel das Digitalisierungskonzept für eine stärkere Präsenz der sorbischen Sprache in den digitalen Medien. Es geht aber auch um den Einsatz von Sprachmotivatoren zur stärkeren Anwendung der sorbischen Sprache sowie um zahlreiche kulturelle und soziale Projekte in der Lausitz.

Die sächsische Landesregierung hat am Dienstag dem mittlerweile vierten Finanzierungsabkommen mit der Stiftung für das sorbische Volk zugestimmt. Damit erfüllt Sachsen seine Verpflichtung aus der Landesverfassung, in der der Erhalt von Sprache und Kultur der Sorben verankert ist. Nachdem das Kabinett in Potsdam zugestimmt hat, soll das Abkommen von den Ministerpräsidenten beider Länder, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU) sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterzeichnet werden. Es soll dann rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft treten und bis Ende 2025 gelten.