Der erste Bauabschnitt soll bis Ende Juni abgeschlossen sein. Er erstreckt sich vom Ortsausgang Geierswalde bis zur Zufahrt zum touristischen Zentrum am Südufer des Geierswalder Sees. Der zweite Bauabschnitt schließt an den ersten an und endet an der Elsterbrücke vor Tätzschwitz. Die Zufahrt zum touristischen Zentrum sei während der gesamten Bauzeit gewährleistet, teilte das Landratsamt mit. In der ersten Bauphase kann das Südufer des Geierswalder Sees nur über Tätzschwitz angefahren werden, in der zweiten über Geierswalde. Die Umleitung führt über den Kreisverkehr an der Kortitzmühle, Laubusch, Schwarzkollm und die B96.