Hilfe in Notsituationen oder schwierigen Lebenslagen - das bietet das Hilfetelefon "Helpline Ostsachsen". Für dieses Unterstützungsangebot werden weitere Freiwillige gesucht, die Dienste am Telefon übernehmen möchten. Eine Bereitschafts-Schicht am Tag dauert sechs Stunden, eine Schicht in der Nacht zwölf Stunden. Die Schicht könne via Mobiltelefon an einem selbstgewählten ruhigen Ort wahrgenommen werden, teilt die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen (RAA) mit.