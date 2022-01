Die Lausitzer Wasserversorger in Sachsen und Brandenburg haben nach dem Kohleausstieg ein Problem: Sie müssen rund 250.000 Menschen und Industriestandorte wie Schwarze Pumpe, Sachsenmilch in Leppersdorf oder Schwarzheide weiter stabil mit Wasser versorgen. Doch ein großer Teil des Trinkwassers ist aufbereitetes Grubenwasser aus den Tagebauen. Das aber wird immer weniger sprudeln. Das Wasserwerk in Schwarze Pumpe bei Hoyerswerda muss deshalb schon Ende 2022 schließen. Für den Vorstandschef der Energie- und Wasserversorgung (Ewag) Kamenz, Torsten Pfuhl, ist klar: "Diese Mengen, die bisher aus diesem Wasserwerk geliefert wurden, müssen kompensiert werden."

Um das für die gesamte Lausitz zu organisieren, haben die sechs Lausitzer Wasserversorger die länderübergreifende Arbeitsgemeinschaft "Trinkwasserverbund Lausitzer Revier" gegründet. Darin arbeiten neben der Ewag Kamenz auch die Stadtwerke Weißwasser, die Wasserverbände Mittlere Neiße/Schöps und Lausitz sowie die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda und der Spremberger Wasserzweckverband zusammen. Sie wollen in den kommenden 15 Jahren 100 Millionen Euro in ein zukunftssicheres Trinkwassernetz investieren.

Dafür brauche es gemeinsame Absprachen, damit das Gesamtsystem am Ende ordentlich funktioniere, so Ewag-Chef Torsten Pfuhl. "Wenn mehrere Wasserwerke, Pumpstationen, Hochbehälter in ein hydraulisches System einspeisen, dann muss das System so gespeist sein, dass die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet ist." Das sei auch für die Ansiedlung von neuen Unternehmen wichtig.