Digitalisierung Sorbisch fürs Smartphone - App hilft beim Übersetzen in mehr als 100 Sprachen

Hauptinhalt

In Sachen Digitalisierung hat die sorbische Sprache in den vergangenen zwei Jahren große Sprünge gemacht. Neuerdings ist es sogar möglich, ganze Texte ins Sorbische oder vom Obersorbischen in mehr als hundert Sprachen zu übersetzen.