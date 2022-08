Der Energiekonzern Lausitzer Energie AG (Leag) will Anfang Oktober 2022 zwei stillgelegte Blöcke des Kraftwerks Jänschwalde wieder in Betrieb nehmen. Dafür hatte der Konzern Mitte Juli beim Umweltamt in Brandenburg eine immissionsrechtliche Ausnahmegenehmigung beantragt, musste aber noch Unterlagen nachreichen. Denn die beiden 500-Megawatt-Blöcke erfüllen ohne Modernisierung nicht die aktuellen Umweltvorgaben. Sie sind in der Reserve und sollten ursprünglich in diesem und im nächsten Jahr ganz still gelegt werden.