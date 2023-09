Seit fünf Uhr haben am Mittwoch die Mitarbeitenden an allen Kraftwerks- und Tagebau-Standorten des Energieunternehmens Leag die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) werden am Mittwoch mindestens 1.200 Streikende aus den verschiedenen Standorten in der Lausitz zu einem Demonstrationszug erwartet. Für die Dauer des Streiks seien Notbesetzungen eingerichtet, hieß es.

Die Beschäftigten beim Energieunternehmen Leag in Sachsen sind am Mittwoch wieder in den Streik getreten. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die IGBCE will bei einer Kundgebung über den Verhandlungsstand im Tarifstreit informieren. Mit dem zweiten Warnstreik wolle man in den aktuellen Tarifverhandlungen den Druck auf den Arbeitgeber weiter erhöhen, so die Gewerkschaft. Bereits am 1. September hatten rund 2.000 Leag-Beschäftigte ihre Arbeit für sechs Stunden niedergelegt. Am Freitag steht die dritte Verhandlungsrunde an.