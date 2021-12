Viele soziale Einrichtungen in der Oberlausitz haben wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus auf Weihnachtsfeiern für einsame Menschen verzichtet. Mit großem Bedauern. Einige Angebote gibt es dennoch.

In Kamenz findet am 1. Weihnachtsfeiertag beim Haus der Begegnung an der Christian-Weißmantel-Straße 3 ein kleines Fest statt. Draußen wird der Feuerkorb entzündet und es gibt heiße Getränke und Essen. Das Haus der Begegnung, die Stadtverwaltung und die Kamenzerin Franziska Petrick laden zu dieser Weihnachtsfeier für einsame und alleinstehende Menschen aus Kamenz ein.