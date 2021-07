Tourbillons Nr. 41 Eine der wertvollsten Taschenuhren kommt nach Bautzen

Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz normale Taschenuhr, doch die "Tourbillons Nr. 41" von Lange und Söhne in Glashütte ist eine der wertvollsten Taschenuhren der Welt. Bald soll sie im Stadtmuseum Bautzen ausgestellt werden. Die Stadträte habe am Mittwochabend entschieden, das Stück zu kaufen und damit zurück nach Bautzen zu holen.

Bei der Pariser Weltausstellung 1900 wurde die Taschenuhr disqualifiziert. Bildrechte: Sotheby’s, London

In Handarbeit wurde die "Tourbillons Nr. 41" im Jahr 1900 für die Pariser Weltausstellung angefertigt. Doch von der dortigen Technikvergleichsschau sei sie wegen Überlegenheit disqualifiziert worden, erzählt Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens. "Weil sie so herausragend war, dass man gesagt hat, die können wir nicht in einem Wettbewerb laufen lassen."