In Sachsen bleibt es auch am Dienstag kühl und nass. Wie das MDR-Wetterstudio mitteilte, kann es bis zum Dienstagabend teils kräftig regnen - in Sachsen besonders zwischen dem Erzgebirge und der Oberlausitz. Es handelt sich um eine Vb-ähnliche Wetterlage, welche die Sachsen von den Hochwassern kennen, sagt MDR-Wettermoderatorin Susanne Langhans.