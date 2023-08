Das Landeshochwasserzentrum rechnet vor allem entlang der Lausitzer Neiße und an der Spree mit einem Übertreten der Pegel. Laut Deutschem Wetterdienst sind in der Oberlausitz in der Nacht zum Dienstag in sechs Stunden örtlich bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Und in den Regionen zwischen Erzgebirge und Oberlausitz können in 24 Stunden 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter fallen.