Wer am Wochenende, angelockt durch das warme Wetter, einen Ausflug in den Wald plant, muss besonders vorsichtig sein. Laut aktueller Karte von Sachsenforst gilt seit Mittwoch in weiten Teilen des Freistaates die Waldbrandstufe 3, in Dresden, im westlichen Teil des Landkreises Leipzig, im südlichen Teil der Landkreise Nordsachsen und Meißen, Bautzen und Görlitz gilt Warnstufe 4 (hohe Gefahr).