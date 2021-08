Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Dienstagnachmittag und Abend vor örtlichen Gewittern mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und Sturmböen um die 65 Stundenkilometer. Bei wiederholt auftretenden Gewittern über einem Ort könnten auch unwetterartige Niedershclagsmengen bis 30 Liter auf den Quadratmeter prasseln, so die Meteorologen.

In der Nacht zum Mittwoch lassen die Gewitter über Sachsen nach. Aber, so kündigt es der Wetterdienst an: "Die Gewitteraktivität ist bereits ab Mittwochmittag erneut auflebend."