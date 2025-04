Fast 100 Gärtnereien in Sachsen laden zur Aktion "Blühendes Sachsen" ein und öffnen an diesem Wochenende ihre Türen. Welche Gärtnereien dabei sind, kann man auf einer interaktiven Karte nachsehen. Auch die Gärtnerei Krauße aus Bischofswerda nimmt an der Aktion teil. "Die Leute sind hungrig auf Garten", sagt Chefin Anne Hladek. Das merke sie bei den Kunden, die schon ungeduldig darauf warteten, draußen endlich loslegen zu können. Am Wochenende hat sie deshalb alle ihre 20 selbst gezogenen Tomatensorten im Angebot, darunter auch ausgefallene Sorten wie die große grün-gelb-gestreife "Green Zebra" oder Wildtomaten. Auch ungewöhnliche Kräuter würden immer populärer.