Was sollen die Sender am Hals eines Wolfes? - Die Daten, die die Halsband-Sender liefern, ergänzen das herkömmliche Wolfsmonitoring. Besonders in Gebieten mit mehreren Wölfen wie in der Oberlausitz lassen sich aus den Daten wichtige Erkenntnisse ziehen: über Größe, Lage und räumlich-zeitliche Nutzung eines Wolfsterritoriums bis hin zum Abwandern junger Tiere.



- Die Halsbandsender liefern rund zwei Jahre lang Daten. Dann ist der Akku leer. Die Halsbänder haben einen sogenannten Drop-Off-Mechanismus, der das Halsband zwei Jahre nach der Aktivierung automatisch wieder öffnet. Zum einen kann der Wolf so wieder ohne Halsband herumstreifen, zum anderen sind auf dem Halsband Daten gespeichert, die die Forscher nur übers Halsband auslesen können.

- Das abgefallene Halsband können die Forscher entweder über das letzte Ortungssignal oder mithilfe von Handantennen finden.



Quelle: LfULG