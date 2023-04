Eine Schafherde nahe Auschkowitz bei Burkau ist seit dem Wochenende mehrere Male von einem Wolf angegriffen worden. Laut der Fachstelle Wolf hatte es die ersten Risse am vergangenen Freitag gegeben. Ein zweiter Vorfall habe sich in der Nacht zu Sonntag ereignet. Dabei sei die mehr als 450 Tiere große Herde wie schon beim ersten Mal aus ihrer Umzäunung ausgebrochen. Sechs Mutterschafe wurden getötet, drei weitere Tiere verletzt. In beiden Fällen konnte anhand der Rissbegutachtung der Wolf als Verursacher bestätigt werden.